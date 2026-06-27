الجزائر والصين تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة

بصيغة "رابح-رابح"

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم السبت 27 جوان، وزير نائب مدير المكتب التنفيذي للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية ومدير مكتب المجموعة القيادية المركزية للعمل الريفي بجمهورية الصين الشعبية، هان وينشيو.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، جدد عجال خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الممتازة التي تجمع الجزائر والصين في قطاع الطاقة، وهو ما يتجلى في النجاح الذي تحققه الشركات الصينية التي تعمل كشريك، لا سيما في مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة ولعل انجاز أكبر محطة كهروضوئية في الجزائر بمنطقة فوليا خير دليل على ذلك.

كما أكد الوزير على تمديد مجال التعاون بين البلدين الى الاستفادة من خبرة الصين بما يخص تخفيض بصمة الكربون وتطوير نشاط الهيدروجين الأخضر كبديل طاقوي، وأشار على أهمية التبادل في مجال تكوين المورد البشري المتخصص.

وفي إطار متابعة المشاريع المنجزة في الجزائر، ألح عجال على تقليص مدة انجاز مشروع المحطة المركبة لتوليد الكهرباء بولاية تبسة ومشروع بيرين، اللذان تشرف عليهما شركات صينية.

هان وينشيومن جانبه أشاد بنجاح التعاون بين الجزائر والصين في هذا المجال ورحب باقتراحات الوزير وآفاق التعاون المستقبلي سيما في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكذا فيما يتعلق بتصنيع مكونات الألواح الشمسية واللواحق التابعة لها.

كما اتفق الجانبان على توفير كل الظروف الملائمة للمضي قدما نحو تعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بصيغة رابح-رابح.