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اقتصاد

الجزائر والصين تتفقان على تعزيز التعاون في المناجم والجيولوجيا والاستثمار

الشروق أونلاين
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الجزائر والصين تتفقان على تعزيز التعاون في المناجم والجيولوجيا والاستثمار
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العلم الجزائري والعلم الصيني

اتفق وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، ونائب المدير التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بجمهورية الصين الشعبية، هان وينشيو، على تعزيز الشراكة الجزائرية-الصينية في قطاع المناجم، مع التركيز على مجالات الجيولوجيا، والتكوين، والاستثمار، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصينية في المشاريع المنجمية والصناعية ذات القيمة المضافة بالجزائر.

وأكد الجانبان، خلال محادثات جرت في إطار زيارة عمل يقوم بها المسؤول الصيني إلى الجزائر، إرادتهما المشتركة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجال المنجمي، بحضور سفير الصين لدى الجزائر، وكاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية المكلفة بالمناجم، كريمة بكير، إلى جانب إطارات من القطاع.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المناجم والصناعات المنجمية التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية الجديدة في مجال المناجم، والتي تهدف إلى جعل القطاع رافعة للتصنيع، ودعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين مصلحة الجيولوجيا الصينية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، إضافة إلى تطوير برامج تكوين متخصصة لفائدة المهندسين الجزائريين الشباب، بالشراكة مع المؤسسات والشركات المنجمية الصينية.

من جانبه، جدد هان وينشيو استعداد السلطات الصينية لترقية شراكة تقوم على التنمية المشتركة، مؤكداً التزام بلاده بتشجيع المتعاملين الاقتصاديين الصينيين على الاستثمار في مشاريع منجمية وصناعية بالجزائر تحقق قيمة مضافة عالية.

وفي ختام اللقاء، سلم المسؤول الصيني لمراد حنيفي دعوة رسمية من وزير الموارد الطبيعية الصيني للمشاركة في المواعيد الدولية الكبرى المقبلة المخصصة لقطاع المناجم، والمقرر تنظيمها في الصين.

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