الجزائر

الجزائر والصين تستعرضان آفاق التعاون في مجال مجابهة مخاطر الكوارث

الشروق أونلاين
وزارة الداخلية
جانب من اللقاء.

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بمقر الوزارة، اليوم الخميس 11 سبتمبر، وفدا صينيا برئاسة نائب وزير تسيير الطوارىء لجمهورية الصين الشعبية، هو مينغ لانغ، وذلك بحضور المدير العام للحماية للمدنية، بوعلام بوغلاف.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، كان اللقاء مناسبة لاستعراض آفاق التعاون بين القطاعين الوزاريين في مجال مجابهة مخاطر الكوارث والتدخل في حالات الطوارئ، وكذا تباحث سبل تعزيز التبادل المثمر للخبرات، والانتقال نحو مرحلة عملياتية للعمل الثنائي المشترك.

وأثنى هو مينغ لانغ بمستوى الإحترافية الذي وقف عليه خلال زيارته لمختلف هياكل الحماية المدنية الجزائرية، والتطور الملحوظ في آليات التدخل، كما أشاد بقيم التضحية والشجاعة التي لمسها لدى مختلف منتسبي هذا السلك وإرادتهم القوية في حماية الأشخاص وممتلكاتهم.

