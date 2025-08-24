-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الجزائر والصين تستعرضان آفاق الشراكة في الحماية المدنية ومجابهة المخاطر الكبرى

الشروق أونلاين
وزارة الشؤون الداخلية (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غوانغلي، اليوم الأحد، 24 أوت.

ووفقا لما أفادت به وزارة الداخلية اللقاء كان سانحة “للإشادة بتميز علاقات التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، وكذا الوتيرة الإيجابية للتعاون في المحاور ذات الصلة بالقطاع الوزاري”.

واستعرض مراد مع السفير الصيني بالمناسبة، “آفاق التعاون المشترك وبرنامج النشاطات الثنائية المرتقبة، لاسيما في مجال الشرطة، والحماية المدنية ومجابهة المخاطر الكبرى وكذا التكوين المتخصص وتعزيز القدرات.”

مقالات ذات صلة
وزارة العدل تنظم ورشة تكوينية للقضاة حول مكافحة الإرهاب بالأسلحة الخطرة

الناقلون يمتثلون لقرار منع الحمولة الزائدة بالحافلات في العاصمة

الجزائر تنضمّ إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية

تنبيه: موجة حر في العاصمة وبومرداس وأمطار غزيرة عبر 15ولاية

هذا جديد مسابقة التوظيف في رتبة “مربي تنشيط الشباب”

جمعيات حماية المستهلك تدين التجاوزات ضد سلامة الأغذية في المحلات

