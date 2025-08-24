الجزائر والصين تستعرضان آفاق الشراكة في الحماية المدنية ومجابهة المخاطر الكبرى

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غوانغلي، اليوم الأحد، 24 أوت.

ووفقا لما أفادت به وزارة الداخلية اللقاء كان سانحة “للإشادة بتميز علاقات التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، وكذا الوتيرة الإيجابية للتعاون في المحاور ذات الصلة بالقطاع الوزاري”.

واستعرض مراد مع السفير الصيني بالمناسبة، “آفاق التعاون المشترك وبرنامج النشاطات الثنائية المرتقبة، لاسيما في مجال الشرطة، والحماية المدنية ومجابهة المخاطر الكبرى وكذا التكوين المتخصص وتعزيز القدرات.”