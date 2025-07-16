الجزائر والصين توقعان اتفاق تعاون في الترويج الرقمي للسياحة والفندقة

شهدت الجزائر العاصمة، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاق إطار للتعاون بين مجمع “فندقة–سياحة–حمامات معدنية” الجزائري وشركة “زيامين” الصينية، يهدف إلى تطوير وتعزيز الترويج الرقمي للمنتجات والخدمات السياحية والفندقية.

وجرت مراسيم التوقيع تحت إشراف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، في ختام الطبعة الـ24 للمعرض الدولي للسياحة والأسفار.

وأكدت الوزيرة مداحي أن الاتفاق ينسجم مع التوجه الوطني نحو رقمنة القطاع السياحي، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعميم الرقمنة، مشيرة إلى أن الإمكانيات السياحية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر تستدعي ترويجًا رقميًا يليق بها على الصعيدين الوطني والدولي.

وأبرزت الوزيرة أن الاتفاق يعكس الإرادة السياسية لتقوية العلاقات الثنائية بين الجزائر والصين، خاصة في المجال السياحي، استكمالًا للمحاور المشتركة التي تم تجسيدها سابقًا تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ومن جانبه، أشاد السفير الصيني بالجزائر، دونغ قوانغلي، بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن التعاون السياحي والثقافي يمثل ركيزة فعالة لدفع التنمية الاقتصادية المشتركة، منوهًا بثراء الجزائر الثقافي والتراثي، وموضحًا أن “روح السياحة تكمن في الثقافة”.

واختتمت فعاليات المعرض الدولي للسياحة بمشاركة 340 عارضًا من 27 دولة و38 مؤسسة ناشئة متخصصة في رقمنة الخدمات السياحية، إلى جانب مؤسسات وهيئات وطنية ووزارات ومشاركات متميزة من الحرفيين. وتم خلال الاختتام منح عدة جوائز تكريمية، من بينها جائزة أفضل جناح جزائري لوزارة الثقافة والفنون، وأفضل ابتكار للخطوط الجوية الجزائرية، وجائزة الجناح الأكثر جاذبية لمؤسسة ناشئة من باتنة، وجائزة أفضل جناح أجنبي للصين.

كما تم منح جائزة “جناح الشجاعة والاستمرارية” لفلسطين، وجائزة خاصة للجمهورية العربية الصحراوية، إلى جانب تكريم تطبيق “فينك بوكينغ” كأفضل تطبيق سياحي، ومؤسسة ناشئة من جانت لأفضل حل رقمي، وفرقة الواحة من بريزينة بالجائزة الخاصة في مجال الفنون.

وحملت الطبعة الـ24 للمعرض شعار “سافر في رحاب الجزائر.. واستمتع بسياحة أصيلة وحضارة عريقة”، واعتُبرت منصة حقيقية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمار في قطاع يشكل رافعة واعدة للتنمية الاقتصادية.