-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر والصين توقعان على اتفاق تعاون في المجال الإنمائي

الشروق أونلاين
  • 118
  • 0
الجزائر والصين توقعان على اتفاق تعاون في المجال الإنمائي
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
التوقيع على اتفاق تعاون في المجال الإنمائي بين الجزائر والصين، 28 أكتوبر 2025.

وقّعت الجزائر والصين اليوم الثلاثاء، 28 أكتوبر، على اتفاق تعاون في المجال الإنمائي، من طرف كل من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، ونائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)، ليو جونفنغ، وفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية في بيان.

وقبل التوقيع على الاتفاق، استقبل شايب، بمقر الوزارة، نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 أكتوبر. وشكل اللقاء فرصة للتباحث وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في شقه الإنمائي والتقني، لاسيما من خلال تثمين الشراكة الجزائرية الصينية في المجالات التي تحظى بالاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، يفيد البيان، وقع الجانبان على اتفاق تعاون في المجال الإنمائي، والذي سيتم بموجبه تجسيد جملة من المشاريع ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق واعدة للتنمية ببلادنا.

مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية توسّع شبكتها الدولية برحلتين جديدتين

الجوية الجزائرية توسّع شبكتها الدولية برحلتين جديدتين

مراجعة شاملة لسياسات الدعم الفلاحي.. والتحقق من المستفيدين

مراجعة شاملة لسياسات الدعم الفلاحي.. والتحقق من المستفيدين

دريانكور يركب موجة تقرير برلمانيّ لمهاجمة الجزائر

دريانكور يركب موجة تقرير برلمانيّ لمهاجمة الجزائر

الجزائريون يلهمون العرب بمشروع المليون شجرة!

الجزائريون يلهمون العرب بمشروع المليون شجرة!

وكالة “عدل” تعلن عن بيع بالمزاد العلني

وكالة “عدل” تعلن عن بيع بالمزاد العلني

بن مولود توقع على إعلان نوايا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بن مولود توقع على إعلان نوايا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد