الجزائر والصين توقعان على اتفاق تعاون في المجال الإنمائي

وقّعت الجزائر والصين اليوم الثلاثاء، 28 أكتوبر، على اتفاق تعاون في المجال الإنمائي، من طرف كل من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، ونائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)، ليو جونفنغ، وفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية في بيان.

وقبل التوقيع على الاتفاق، استقبل شايب، بمقر الوزارة، نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 أكتوبر. وشكل اللقاء فرصة للتباحث وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في شقه الإنمائي والتقني، لاسيما من خلال تثمين الشراكة الجزائرية الصينية في المجالات التي تحظى بالاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، يفيد البيان، وقع الجانبان على اتفاق تعاون في المجال الإنمائي، والذي سيتم بموجبه تجسيد جملة من المشاريع ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق واعدة للتنمية ببلادنا.