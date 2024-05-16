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اقتصاد

الجزائر والصين توقّعان على مذكرة تعاون في الاقتصاد الرقمي

الشروق أونلاين
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الجزائر والصين توقّعان على مذكرة تعاون في الاقتصاد الرقمي
المحافظة السامية للرقمنة
لقاء رفيع المستوى بين الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير الصناعة وتكنولوجيات الإعلام الصيني، جين زهونغ لونغ، يوم 16 ماي 2024 في بيكين.

وقّعت الجزائر والصين على مذكرة تعاون في الرقمنة والاقتصاد الرقمي، وهذا “لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون بين الجزائر والصين في هذا المجال الحيوي، تجسيدا لالتزامات السيد الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الصيني” شي جين بينغ.

حسب ما أفادت به المحافظة السامية للرقمنة في بيان اليوم، الخميس 16 ماي، التوقيع على مذكرة التعاون بين البلدين جاء تتويجا لأشغال الزيارة التي تقوم بها الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، والوفد المرافق لها إلى جمهورية الصين الشعبية.

حيث عقدت الوزيرة اليوم لقاء رفيع المستوى مع وزير الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الصيني، جين زهونغ لونغ، “أين تباحث الطرفان سبل التعاون في مجالات عديدة تندرج في مسار تجسيد التحول الرقمي وكذا فيما يخص التكوين ونقل الخبرات”.

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