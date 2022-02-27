الجزائر والصين مع الحفاظ على مفهوم سيادة الدول طبقًا للمواثيق الدولية

أكّدت الجزائر والصين تمسكّهما بـ”الحفاظ على مفهوم سيادة الدول طبقا للشرعية والمواثيق الدولية”، وهذا في لقاء بين رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، والسفير الصيني لدى الجزائر لي ليان خه.

وحسب ما جاء في بيان لمجلس الأمة الأحد. فقد استقبل قوجيل سفير الصين بالجزائر في مقر المجلس. حيث تحدّث مع ضيفه عن “العلاقات التاريخية والمتميّزة بين البلدين”. مثمِّنًا “جودة العلاقات الثنائية وثباتها على مدى أكثر من ستين سنة”.

وقد أعرب السفير الصيني، عن “ارتياحه لمستويات الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين”. معبّرًا عن “عميق سعادته بما يتحقق في الجزائر الجديدة”.

كما أبدى السفير تطلّعه إلى “مواصلة العمل معًا لبلوغ مستويات أرقى للشراكة بين البلدين. بما يعود بالنفع على الشعبين الجزائري والصيني”.

وكان اللقاء “سانحة تناول فيها الجانبان جملة من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. من خلال الوقوف على واقع العلاقات الدولية سياسيا واقتصاديا. معبّرين عن تمسُّكِهما بحقّ الدول والشعوب في التنمية. والحفاظ على مفهوم سيادة الدول. طبقا للشرعية والمواثيق الدولية”.