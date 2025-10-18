الجزائر والفاو ترسمان خارطة طريق لزراعة مستدامة وأمن غذائي دائم

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، لقاءً مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تشو دونغيو، على هامش فعاليات المنتدى العالمي للأغذية المنعقد في روما، حيث جرى بحث سبل تعميق التعاون الثنائي وتطوير برامج مشتركة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وتناول الاجتماع عدة محاور استراتيجية لتحديث القطاع الفلاحي الجزائري، إذ أكد الوزير على حرص الجزائر على تعزيز برامج نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية لتحسين الإنتاجية الزراعية وتبني ممارسات فلاحية حديثة ومستدامة.

كما شدد الجانبان على أهمية ابتكار نماذج زراعية ملائمة للمناطق القاحلة وشبه القاحلة، بما يمكّن الجزائر من أن تصبح مركزاً إقليمياً في مجال الزراعة الصحراوية الذكية مناخياً.

واستعرض الوزير جهود الحكومة في تحديث منظومة التخزين والخدمات اللوجستية الزراعية وتطوير سلاسل القيمة بهدف الحد من الهدر الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، فيما خُصص جزء من النقاش لمشروع السد الأخضر الجزائري الذي يحظى بدعم من الفاو وصندوق المناخ الأخضر، حيث تمت مناقشة آليات تسريع إعادة التشجير ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي ضمن التزامات الجزائر البيئية والمناخية.

وأعرب الوزير عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الفاو للجزائر، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد المدير العام للفاو بجهود الجزائر في تطوير قطاعها الزراعي، معرباً عن استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسساتي لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

ويأتي اللقاء في إطار مشاركة الجزائر الفاعلة في المنتدى العالمي للأغذية، وتأكيدها على تعزيز الشراكات الدولية لبناء منظومة غذائية مرنة قادرة على مواجهة تحديات تغير المناخ ودعم التحول الزراعي المستدام.