الجزائر والكونغو تبحثان توسيع الشراكة الصناعية في قطاعات استراتيجية

بحث وزير الصناعة، يحيى بشير، مع وزير التعاون وترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو، دينيس كريستيل ساسو نغيسو، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الصناعية بين البلدين، مع التركيز على عدد من الشعب الاستراتيجية، أبرزها صناعات الحديد والصلب، ومواد البناء، والصناعات الكيماوية والميكانيكية والإلكترونية، إلى جانب تعزيز نقل الخبرات والتبادلات التقنية بما يدعم التكامل الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الكونغولي إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 جويلية الجاري، بحسب بيان لوزارة الصناعة.

وشهدت المباحثات حضور سفير جمهورية الكونغو لدى الجزائر، وإطارات من وزارة الصناعة، إلى جانب المدراء العامين لكل من مجمع صناعة الإسمنت، والمجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية، ومجمع الكهرباء الجزائر، فضلاً عن ممثل عن مجمع “مدار”.

وتناول الجانبان آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالين الصناعي والتجاري، من خلال إقامة شراكات عملية ومثمرة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة والاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها البلدان، مع التركيز على قطاعات مواد البناء، وصناعة الحديد والصلب، والصناعات الكيماوية والميكانيكية.

كما أكد الطرفان أهمية الاستفادة من التجربة الجزائرية في تطوير القاعدة الصناعية، والعمل على تعزيز نقل الخبرة والمعرفة وتكثيف التبادلات التقنية بين المؤسسات، بما يسهم في دعم مسار التكامل الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أوضح وزير الصناعة أن المباحثات ركزت على الاستفادة من التجربة الجزائرية في تطوير القاعدة الصناعية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الإلكترونية، والحديد والصلب، والصناعات الكيماوية والميكانيكية، مع التشديد على أهمية تعزيز نقل الخبرات والمعارف وتكثيف التعاون التقني بين المؤسسات.

وأضاف أن اللقاء شكّل فرصة لتبادل الرؤى حول آليات تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، وبحث إمكانيات إقامة شراكات عملية تحقق المنفعة المتبادلة وتثمن القدرات والإمكانات التي يتوفر عليها الجانبان.

من جهته، أكد وزير التعاون وترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو وجود إرادة قوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وفق التوجيهات السامية لرئيسي البلدين، مشدداً على أهمية تجسيد مشاريع ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز التكامل بين دول القارة الإفريقية، لا سيما في مجال التجارة البينية.

وجدد المسؤول الكونغولي التزامه بمرافقة جميع المبادرات الرامية إلى ترقية الشراكة الصناعية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

وعقب المباحثات، قام الوزير الكونغولي بزيارة ميدانية إلى مصنع الإسمنت ببلدية مفتاح، حيث اطلع على الإمكانات الإنتاجية والتقنية التي تتمتع بها الجزائر، ومستوى التحكم في عمليات التصنيع والتسيير الصناعي، كما أبرزت الزيارة فرص التعاون والشراكة، خاصة في مجال مرافقة المشاريع الصناعية ونقل الخبرة.