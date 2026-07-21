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الجزائر
خلال لقاء جمع عطاف مع وزير التعاون الدولي لجمهورية الكونغو

الجزائر والكونغو تناقشان تحضيرات الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية – الكونغولية

الشروق أونلاين
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الجزائر والكونغو تناقشان تحضيرات الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية – الكونغولية
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
أحمد عطاف مع دينيس كريستال ساسو نغيسو، الجزائر، 21 جويلية 2026.

 استقبل وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء الثلاثاء، 21 جويلية، بمقر الوزارة، وزير التعاون الدولي وترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجمهورية الكونغو، دينيس كريستال ساسو نغيسو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية في بيان، سمح اللقاء للطرفين استعرض واقع العلاقات الجزائرية – الكونغولية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرفع، لاسيما في المجالات ذات الأولوية على غرار الطاقة، الصناعة، الصناعة الصيدلانية، المناجم، التعليم العالي والتكوين المهني.

اللقاء سمح كذلك، حسب البيان، مناقشة التحضيرات المتعلقة بعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية – الكونغولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر والرؤى حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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