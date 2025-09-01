الجزائر والكويت تبحثان مشروعا طموحا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

عقد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الاثنين، لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة مترو القابضة الكويتية، الشيخ مشعل الجراح الصباح، خُصّص لبحث مشروع استثماري طموح يتعلق بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وحسب بيان الوزرة الوصية، قدّم الشيخ مشعل الجراح الصباح، عرضا حول مشروع استثماري طموح بالجزائر، يستند إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة للطاقتين الشمسية والريحية من أجل إنتاج وتصدير الهيدروجين.

ويقوم المشروع، وفقا لذات المصدر على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، لاسيما صناعة المحللات الكهربائية، إضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، بما يسمح بإنشاء شراكات مستدامة. وقد اتفق الطرفان على عقد لقاءات تقنية بين خبراء الجانبين لوضع خارطة طريق للمشروع.

من جانبه، أكد السيد وزير الدولة أن الجزائر، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وموارد طاقوية متجددة وبنية تحتية متطورة، مؤهلة لتكون مركزا إقليميا رائدا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا.

كما ذكر بمشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي” الذي يربط الجزائر بالقارة الأوروبية، والمدعوم بإعلان نوايا مشترك وقع بروما في جانفي 2025، والذي يترجم التزام الجزائر بتنويع إمدادات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكامل الطاقوي مع أوروبا.

وأشار الوزير إلى أن إنجاح هذه المشاريع يتطلب توفير إطار قانوني وتنظيمي محفز، وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات أخرى ومسائل ذات اهتمام مشترك.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية، وخاصة قانون الاستثمار الجديد، توفر مناخا استثماريا أكثر تنافسية وشفافية، مما يفتح آفاقا واسعة أمام الشراكات مع المستثمرين.