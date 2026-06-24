الجزائر والنيجر تبحثان تطوير الشراكة في الصناعة الصيدلانية وتعزيز الأمن الصحي

بحث وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، مع وزير الصحة بجمهورية النيجر، غربا حكيمي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الصيدلانية، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق النيجرية من الأدوية واللقاحات المنتجة في الجزائر وتطوير الشراكات بين البلدين.

وجرى اللقاء في إطار مساعي الجزائر والنيجر لتوسيع آفاق التعاون والتكامل في قطاع الصناعة الصيدلانية، انسجاماً مع توجيهات قائدي البلدين الرامية إلى تعزيز الشراكة الثنائية ودعم التنمية المشتركة.

وأكد الجانبان خلال المحادثات الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون في مجال صناعة الأدوية بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين ويساهم في تعزيز الأمن الصحي على المستوى الإقليمي.

كما تناولت المباحثات آليات مرافقة الجانب النيجري لتطوير قدراته في المجال الصيدلاني، من خلال تشجيع الشراكات الثنائية ونقل الخبرات والمعارف التقنية، إلى جانب بحث سبل توفير الأدوية واللقاحات الجزائرية للسوق النيجرية.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تجسيد المشاريع المتفق عليها، بما يعزز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر والنيجر ويدعم الأمن الصحي في البلدين.