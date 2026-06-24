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اقتصاد

الجزائر والنيجر ترسمان خارطة طريق لتعزيز التعاون في قطاع المناجم

الشروق أونلاين
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الجزائر والنيجر ترسمان خارطة طريق لتعزيز التعاون في قطاع المناجم
أرشيف
العلم الجزائري والعلم النيجري

باشر وزير المناجم لجمهورية النيجر، المفوض العقيد عصمان أبارشي، زيارة عمل إلى الجزائر لبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المناجم والصناعة المنجمية، حيث يرتقب أن تتوج الزيارة بإعداد خارطة طريق مشتركة تحدد آليات تنفيذ مخرجات المشاورات بين الجانبين وتطوير الشراكة المنجمية.

وأفادت وزارة المناجم والصناعة المنجمية أن الزيارة تندرج في إطار تجسيد الاتفاقات والقرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية، وتعكس إرادة البلدين في توطيد التعاون، خاصة في مجال تثمين الموارد المنجمية، بما يدعم تطوير هذا القطاع الاستراتيجي في الجزائر والنيجر.

وخلال المباحثات التي جمعت وزير المناجم والصناعة المنجمية، مراد حنيفي، بنظيره النيجري، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية المكلفة بالمناجم، كريمة بكير، تم التركيز على عدد من محاور التعاون ذات الأولوية، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والمهارات في مجالات الاستكشاف والاستغلال المنجمي، وإنجاز الخرائط الجيولوجية، والتكوين المتخصص.

كما شكلت الزيارة فرصة لبحث وتقييم آفاق الاستثمار المشترك في القطاع المنجمي، بما يترجم التزام البلدين بدعم الاندماج الاقتصادي والتنمية على المستوى الإفريقي.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد جلسات عمل وتشاور مع مسؤولي المؤسسات العمومية والوكالات التابعة لقطاع المناجم، بهدف الاطلاع على التجارب الجزائرية وتبادل أفضل الممارسات العلمية والتكنولوجية، خاصة في مجالات التحاليل المخبرية والدراسات التطبيقية المرتبطة بالنشاط المنجمي.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيارة ترمي إلى تعزيز أسس العلاقات التاريخية بين البلدين وترجمة التوجهات المشتركة إلى مشاريع تعاون عملية، بما يسمح بتطوير الشراكة الثنائية ورفع مستوى التعاون في المجال المنجمي.

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