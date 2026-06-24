-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر والنيجر توسعان التعاون في الأشغال العمومية وتكوين الإطارات

الشروق أونلاين
  • 106
  • 0
الجزائر والنيجر توسعان التعاون في الأشغال العمومية وتكوين الإطارات
وزارة الأشغال العمومية
جانب من الزيارة

بحثت الجزائر والنيجر سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية وتكوين الكفاءات المتخصصة، وذلك خلال زيارة عمل قام بها وزير التجهيز والبنية التحتية النيجري، ساليسو مهمان ساليسو، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، إلى المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله، في إطار متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وجاءت الزيارة عقب جلسة عمل ثنائية موسعة عقدت أمس الثلاثاء بمقر وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، خصصت لتقييم ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون المنبثقة عن الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية التي انعقدت بنيامي يومي 23 و24 مارس 2026.

واطلع الوفد النيجري خلال الزيارة على مختلف التخصصات والبرامج التكوينية المعتمدة بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، حيث قام بجولة شملت المرافق البيداغوجية وقاعات التدريس والأجنحة التقنية، كما استمع إلى شروحات حول مناهج التكوين وأساليب التأطير المعتمدة لإعداد الكفاءات في مجالات تسيير ومتابعة مشاريع الأشغال العمومية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة في مجال تكوين وتأهيل الإطارات المتخصصة، بهدف تحسين الأداء الإداري والتقني لقطاع الأشغال العمومية وتعزيز قدرات متابعة وإنجاز مشاريع البنى التحتية.

وشكلت الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن آفاق تطوير التكوين المتخصص وتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات بين البلدين، بما يدعم رفع نجاعة إنجاز المشاريع الكبرى في قطاع الأشغال العمومية.

وجرت الزيارة بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز، والأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، محمد ولد محمدي.

مقالات ذات صلة
عرقاب يبحث مع “مداد للطاقة” السعودية تقدم مشروع “إليزي جنوب”

عرقاب يبحث مع “مداد للطاقة” السعودية تقدم مشروع “إليزي جنوب”

مباحثات جزائرية بوسنية لترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين

مباحثات جزائرية بوسنية لترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين

الجزائر وإسبانيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والإنتاج المشترك

الجزائر وإسبانيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والإنتاج المشترك

تعديل قائمة الممنوعين من ممارسة الأنشطة التجارية

تعديل قائمة الممنوعين من ممارسة الأنشطة التجارية

781 عارضاً من 36 دولة في الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

781 عارضاً من 36 دولة في الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي

بنك الجزائر: هذا ما نجنيه من الخروج من القائمة الرمادية لـ”غافي”

بنك الجزائر: هذا ما نجنيه من الخروج من القائمة الرمادية لـ”غافي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد