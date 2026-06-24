الجزائر والنيجر توسعان التعاون في الأشغال العمومية وتكوين الإطارات

بحثت الجزائر والنيجر سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية وتكوين الكفاءات المتخصصة، وذلك خلال زيارة عمل قام بها وزير التجهيز والبنية التحتية النيجري، ساليسو مهمان ساليسو، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، إلى المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله، في إطار متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وجاءت الزيارة عقب جلسة عمل ثنائية موسعة عقدت أمس الثلاثاء بمقر وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، خصصت لتقييم ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون المنبثقة عن الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية التي انعقدت بنيامي يومي 23 و24 مارس 2026.

واطلع الوفد النيجري خلال الزيارة على مختلف التخصصات والبرامج التكوينية المعتمدة بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، حيث قام بجولة شملت المرافق البيداغوجية وقاعات التدريس والأجنحة التقنية، كما استمع إلى شروحات حول مناهج التكوين وأساليب التأطير المعتمدة لإعداد الكفاءات في مجالات تسيير ومتابعة مشاريع الأشغال العمومية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة في مجال تكوين وتأهيل الإطارات المتخصصة، بهدف تحسين الأداء الإداري والتقني لقطاع الأشغال العمومية وتعزيز قدرات متابعة وإنجاز مشاريع البنى التحتية.

وشكلت الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن آفاق تطوير التكوين المتخصص وتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وتبادل الخبرات بين البلدين، بما يدعم رفع نجاعة إنجاز المشاريع الكبرى في قطاع الأشغال العمومية.

وجرت الزيارة بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز، والأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، محمد ولد محمدي.