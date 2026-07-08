الجزائر والهند تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية عبر قطاعات استراتيجية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والهند آفاقا جديدة للتعزيز، مدفوعة بفرص تعاون واعدة في قطاعات استراتيجية، في وقت أكدت فيه سفيرة الهند لدى الجزائر، سواتي فيجاي كولكارني، أن الشراكة بين البلدين تقوم على أسس متينة ومنفعة متبادلة.

وقالت السفيرة الهندية إن إطلاق الرحلة الجوية المباشرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بين الجزائر العاصمة ونيودلهي، المرتقب نهاية شهر أكتوبر 2026، سيشكل عاملا مهما في تنشيط المبادلات التجارية والاستثمارات، وتعزيز التواصل بين الشعبين، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي.

وأوضحت كولكارني، خلال ندوة صحفية خصصت للتعاون الاقتصادي بين البلدين، أن الجزائر والهند تتقاسمان رؤية مشتركة تقوم على التعاون جنوب-جنوب، الذي وصفته بأنه رافعة أساسية لتعزيز تنمية مستدامة وشاملة وعادلة.

وأضافت أن البلدين يمتلكان العديد من المقومات التي تسمح بتطوير شراكتهما، من بينها السكان الشباب، وروح المبادرة المقاولاتية، والموارد البشرية المؤهلة، وهي عوامل اعتبرتها عناصر داعمة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما استعرضت الدبلوماسية الهندية فرص التعاون المتاحة في عدد من المجالات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والصناعة الصيدلانية، والأجهزة الطبية، والنسيج، إلى جانب مختلف فروع الصناعات التحويلية.

وأكدت أن تنوع القدرات والإمكانات الاقتصادية لدى الجزائر والهند يوفر فرصا واسعة لإقامة شراكات جديدة، بما يعزز مسار التعاون بين البلدين ويكرس شراكة قائمة على المصالح المشتركة.