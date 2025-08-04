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اقتصاد

الجزائر واليابان تبحثان توسيع التعاون في الفلاحة والصيد البحري

محمد فاسي
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الجزائر واليابان تبحثان توسيع التعاون في الفلاحة والصيد البحري
وزارة الفلاحة
جانب من الاستقبال

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، سفير اليابان بالجزائر، سوزوكي كوتارو، في لقاء خُصص لبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة فإن الجانبان قد أكّدا خلال المحادثات التي جرت مساء أمس الأحد، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر واليابان، مشددين على أهمية الدفع بها نحو شراكات استراتيجية جديدة تخدم المصالح المشتركة، خصوصًا في القطاع الفلاحي والتنمية الريفية.

وأعرب السفير الياباني عن استعداد بلاده لتطوير آليات التعاون مع الجزائر، مع التركيز على مجالات التنمية البشرية والاقتصادية، بما يشمل تكوين الكفاءات، دعم المؤسسات الناشئة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

كما أبدى اهتمامًا خاصًا بالتقنيات الحديثة في الزراعة، على غرار الري الذكي، التسيير العصري للمزارع، والتكوين المهني المتخصص، مؤكدًا أن هذه المجالات يمكن أن تشكل أرضية خصبة لإطلاق ديناميكية جديدة في العلاقات الثنائية.

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