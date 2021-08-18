-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 14 ولاية  
الجزائر

الجزائر واليونان يتباحثان سبل تطوير الشراكة في مجال المحروقات والكهرباء

الشروق أونلاين
  • 90
  • 0
الجزائر واليونان يتباحثان سبل تطوير الشراكة في مجال المحروقات والكهرباء

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، سفيرة اليونان في الجزائر نايكي إيكاتريني كوتراكو لبحث سبل تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم فقد “ناقش الطرفان علاقات التعاون الممتازة بين الجزائر واليونان في مختلف مجالات الطاقة. وآفاق تعزيزها بشكل أكبر”.

كما “أعربت السفيرة عن رغبتها في تعزيز وتوسيع التعاون بين الجزائر وبلدها في مجال الطاقة، ولا سيما الطاقات المتجددة، وإقامة شراكة مفيدة للطرفين’.

من جهته “سلط الوزير الضوء على أهمية تعزيز وتطوير التبادلات مع اليونان، مشيرا إلى إمكانيات تطوير التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات المحروقات والكهرباء والتكوين”.

وأعرب الوزير عن إرادة الجزائر للتصنيع محليا المعدات المستخدمة في قطاع الطاقة ومشاركة الشركات اليونانية.

مقالات ذات صلة
جزائريون يعبّرون عن سعادتهم لتوقيف المتهمين بقتل جمال بن اسماعيل

جزائريون يعبّرون عن سعادتهم لتوقيف المتهمين بقتل جمال بن اسماعيل

جمعية “مفقودي البحر” تراسل السلطات الإسبانية

جمعية “مفقودي البحر” تراسل السلطات الإسبانية

أنتم مسؤولون عن مراقبة كل ما يدخل إلى الجزائر ويخرج منها!”

أنتم مسؤولون عن مراقبة كل ما يدخل إلى الجزائر ويخرج منها!”

كورونا توجه ضربة موجعة لقطاع السياحة في الجزائر

كورونا توجه ضربة موجعة لقطاع السياحة في الجزائر

نريد فك لغز جريمة حرق جمال بن اسماعيل!

نريد فك لغز جريمة حرق جمال بن اسماعيل!

رئيس بلدية بولوغين الحالي أمام مجلس قضاء الجزائر الشهر المقبل

رئيس بلدية بولوغين الحالي أمام مجلس قضاء الجزائر الشهر المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد