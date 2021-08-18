الجزائر واليونان يتباحثان سبل تطوير الشراكة في مجال المحروقات والكهرباء

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، سفيرة اليونان في الجزائر نايكي إيكاتريني كوتراكو لبحث سبل تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم فقد “ناقش الطرفان علاقات التعاون الممتازة بين الجزائر واليونان في مختلف مجالات الطاقة. وآفاق تعزيزها بشكل أكبر”.

كما “أعربت السفيرة عن رغبتها في تعزيز وتوسيع التعاون بين الجزائر وبلدها في مجال الطاقة، ولا سيما الطاقات المتجددة، وإقامة شراكة مفيدة للطرفين’.

من جهته “سلط الوزير الضوء على أهمية تعزيز وتطوير التبادلات مع اليونان، مشيرا إلى إمكانيات تطوير التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات المحروقات والكهرباء والتكوين”.

وأعرب الوزير عن إرادة الجزائر للتصنيع محليا المعدات المستخدمة في قطاع الطاقة ومشاركة الشركات اليونانية.