الجزائر وايطاليا يحضران لاتفاقيات في 5 مجالات طاقوية

جانب من الاجتماع الذي تم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد

أبدت الجزائر ممثلة في شركة سونلغاز استعدادها للتعاون مع الشركة الإيطالية للكهرباء من خلال خمس محاور أساسية.

وجاء هذا خلال اجتماع عقده الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال مساء الثلاثاء مع مسؤولي الشركة الإيطالية للكهرباء، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين الشركتين وذلك بعد تقديم عروضٍ هامة تخص مجال نشاط كل من المجمّعين.

وحسب بيان للوزارة فقد ذكّر عجال، بمستوى العلاقات الجزائرية الإيطالية والتي تتيح حسبه، مناخا مناسبا للتعاون والشراكة في قطاع الطاقة.

وفي هذا الصدد أبدى عجال استعداد سونلغاز للتعاون مع الشركة الإيطالية للكهرباء من خلال خمس محاور أساسية و التي تتعلّق ب: انتاج اللّوحات الكهروضوئية، تخزين الطاقة الشمسية، تطوير الهيدروجين الأخضر، صناعة العدادات الذكية ورقمنة شبكات التوزيع.

كما أكد على أهمية هذه الشراكة التي من شأنها فتح السوق الافريقية أمام الطرفين.

للإشارة فقد توجت أشغال الاجتماع بالاتفاق على وضع فريق عمل متخصّص في المحاور سالفة الذكر، وذلك من أجل مناقشتها وبلورتها.

كما دعا الرئيس المدير العام للشركة إلى برمجة زيارات عمل بين الطرفين في سبيل تجسيد مخارج هذا الاجتماع ميدانيا. يضيف البيان.