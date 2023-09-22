الجزائر وباريس: عقد اجتماع دوري للمشاورات السياسية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بباريس، أشغال الدورة العاشرة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية، مناصفة مع نظيرته الفرنسية آن ماري ديكوت، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

وأفاد بيان للخارجية، الخميس، أن هذه الدورة سمحت للطرفين بإجراء تقييم مرحلي استعدادًا للاستحقاقات الثنائية المرتقبة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية في مجال التعاون الثنائي.

وتابع البيان “كما تركّزت المحادثات حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.”