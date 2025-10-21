الجزائر وبريطانيا تبحثان آفاق التعاون والتكامل في المنطقة

استقبل، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستقرار الإقليمي والفرص الاقتصادية والمصالح المشتركة.

وحسب سفارة المملكة المتحدة بالجزائر، فإن الجانبان قد أكدا خلال المباحثات حرصهما على توطيد العلاقات بين الجزائر والمملكة المتحدة، والبناء على الروابط التاريخية القائمة بينهما، بما يعكس التزام بريطانيا بتعميق شراكتها مع الجزائر وتعزيز التعاون القائم على الصداقة والاحترام المتبادل.