الجزائر وبلجيكا تبحثان التعاون في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء 05 أوت، سفير مملكة بلجيكا بالجزائر، جون جاك كيريا.

وفقا لما أفادت به الوزارة، شكّل هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، فرصة للتنويه بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، والتأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية.

كما استعرض الطرفان خلال المحادثات آفاق تطوير مشاريع التعاون والعمل المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين، لاسيما في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني، وخاصة في مجالات الصحة والوراثة الحيوانية، وتربية المائيات، والبحث العلمي، إضافة الى تبادل الخبرات والتكوين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، حسب المصدر ذاته.