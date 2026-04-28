الجزائر وبلجيكا تبحثان تعزيز التعاون في مجال المحروقات

عرقاب يستقبل المبعوث الخاص لأمن الطاقة والمواد الخام الحرجة بالخارجية البلجيكية

بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء 28 أفريل، بمقر دائرته الوزارية، مع السفير المبعوث الخاص لأمن الطاقة والمواد الخام الحرجة بوزارة الخارجية البلجيكية، غيرت مويل، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات وصناعة النفط والغاز، كما تم استعراض فرص الاستثمار والشراكة بين مجمع سوناطراك والشركات البلجيكية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، لا سيما في مجالات التكرير والبتروكيمياء.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، تناولت المحادثات كذلك سبل تعزيز العلاقات التجارية في مجالات النفط والغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمنتجات البترولية، إلى جانب مناقشة آليات دعم الاستثمار وتطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات في صناعة النفط والغاز، وكذا تطوير صناعة المعدات وترقية المحتوى المحلي.

وسمح اللقاء بالتطرق إلى فرص توسيع التعاون في مجالات الاستكشاف، وتشجيع الاستثمار، وتبادل الخبرات، بما من شأنه تعزيز تثمين الموارد الطبيعية وخلق قيمة مضافة للطرفين.

وأكد الوزير عرقاب بالمناسبة حرص الجزائر على ترقية شراكات متوازنة ومربحة للطرفين، قائمة على مبدأ المنفعة المشتركة ونقل المعرفة، مع تثمين الإمكانات الوطنية.

أما المبعوث الخاص فعبر من جانبه عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر، لا سيما في مجال المحروقات وصناعة النفط والغاز، مشيدا بالإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر، ومؤكدا استعداد المؤسسات البلجيكية لتكثيف حضورها واستثماراتها في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.