الجزائر وبيلاروسيا تخططان لشراكات جديدة في هذه الصناعات

اتفق وزير الصناعة يحيى بشير ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا مكسيم ريجينكوف على تشكيل مجموعات عمل مشتركة تُعنى بتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ومتابعة تنفيذ المشاريع الصناعية المقترحة ميدانيًا، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع الوزيرين بمقر وزارة الصناعة، بحضور وفد بيلاروسي رفيع المستوى يضم نائب وزير الصناعة ونائب وزير الصحة وسفير بيلاروسيا لدى الجزائر، حيث خُصصت المحادثات لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

وأكد وزير الصناعة حرص الجزائر على تحويل علاقاتها المتميزة مع بيلاروسيا إلى مشاريع صناعية ملموسة، لاسيما في مجالات الصناعات الميكانيكية ومعدات وتجهيزات الآلات الفلاحية، إلى جانب التعاون في مجال الاعتماد والمواصفات، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير الشراكات المنتجة.

كما شدد الوزير على التزام وزارة الصناعة بتوفير الظروف الملائمة لنجاح الشراكات الصناعية والتكنولوجية، داعيًا إلى تسريع وتيرة التنسيق بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين لتحقيق نتائج عملية في أقرب الآجال.

ومن جانبه، عبّر وزير الشؤون الخارجية البيلاروسي عن استعداد بلاده لإقامة شراكات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية لتصنيع الآلات والمعدات الفلاحية، وتعزيز التعاون الصناعي والتقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء أيضًا التعاون بين الهيئة الجزائرية للاعتماد ونظيرتها البيلاروسية عبر إبرام مذكرة تفاهم تتضمن آليات للاعتماد المشترك، إضافة إلى التعاون مع المعهد الجزائري للتقييس في مجال المواصفات والمقاييس الصناعية، بما يهدف إلى تسهيل التبادلات التجارية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ودعم الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان إرادتهما المشتركة على مواصلة التنسيق وتعميق التعاون الصناعي والتقني في ظل الديناميكية الجديدة التي أطلقتها القيادة السياسية في البلدين، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره ألكسندر لوكاشينكو، من أجل بناء شراكات استراتيجية مستدامة تخدم مصالح الشعبين.