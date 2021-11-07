الجزائر وتركيا تعقدان الدورة 11 للجنة التعاون الاقتصادي والعلمي

تعقد الجزائر وتركيا الدورة الـ 11 للجنة التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ونظيره التركي فاتح دونمز يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة والمناجم أن الدورة الحادية عشرة تعقد تطبيقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقعة بين الجزائر وتركيا في 1983، وستتيح آلية التعاون الثنائي للبلدين تقييم هذا التعاون منذ الاجتماع الأخير للدورة التي عقدت في اسطنبول في سبتمبر 2012 وكذا دراسة سبل ووسائل تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي أعمال اللجنة في سياق يتسم بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين الجزائر وتركيا ورغبة البلدين في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية.

وتنعقد الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي تحت الرئاسة المشتركة لمحمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، وفاتح دونمز ، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي.

ومن المقرر تنظيم منتدى رجال الأعمال المخصص للطاقة والمناجم بحضور الوزيرين على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان على هامش الدورة.