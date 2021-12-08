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الجزائر وتركيا يبحثان سبل التعاون في مجال الصحة

الشروق أونلاين
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الجزائر وتركيا يبحثان سبل التعاون في مجال الصحة
ح.م
جانب من لقاء وزير الصحة مع السفيرة التركية بالجزائر

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد خلال لقائه  بسفيرة تركيا بالجزائر ماهينور ازدمير كوكتاش عن وجود مشاريع في قطاع الصحة بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة الصحة مساء الثلاثاء، فقد تباحثا الطرفان آفاق التعاون الثنائي في مجال الصحة وسبل تعزيزها، حيث أشاد الوزير بـ”مستوى علاقات الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع البلدين في جميع القطاعات، خاصة في مجال الصحة”، مشيرا الى وجود مشاريع ستسمح بفتح “آفاق جديدة” للتعاون بين الطرفين.

وشدد بن بوزيد على “أهمية توسيع مجال التعاون والشراكة بين الجزائر وتركيا، سيما في ظل المستوى الذي وصل إليه الطب في هذا البلد، سواء تعلق الأمر بالعلاج أو التكفل بالمرضى”.

من جهتها، أثنت سفيرة تركيا على مستوى “العلاقات المميزة” التي تربط البلدين والشعبين، مشيرة إلى “بعدها التاريخي العريق”، مبرزة “التقدم المعتبر الذي سجله القطاع الصحي في تركيا والمستوى المهني والتخصصي المرموق الذي يميز أداء العديد من المستشفيات، سيما العمومية منها”.

وتناولت المحادثات بين الطرفين أيضا “سبل تجسيد مشاريع الشراكة، خاصة فيما يتعلق بمجال المنشآت الصحية”، حيث دار الحديث حول “مختلف مؤسسات انجاز وتشييد الهيئات الصحية والاستشفائية وكذا الاستثمار التركي في الجزائر”.

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