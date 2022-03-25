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رياضة

الجزائر وتونس أفضل الأفارقة ذهابا

علي بهلولي
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الجزائر وتونس أفضل الأفارقة ذهابا

جاء فوزا المنتخبَين الجزائري والتونسي مساء الجمعة، أفضل حصيلة في مقابلات الذهاب للدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، عن المنطقة الإفريقية.

ويُفسّر ذلك بِكون “محاربي الصّحراء” و”نسور قرطاج” افتكّوا انتصارَين خارج القواعد، أمام منافسَين قويَّين.

ولوحظ أيضا قلّة الأهداف في 5 مقابلات، حيث اهتزّت الشباك 5 مرّات فقط، بِمعدّل هدف في كلّ مواجهة. وقد يعني ذلك أن المدربين لجأوا إلى رسم خطط تكتيكية تتّسم بِالحذر، وعدم المجازفة الهجومية.

وتشكّلت نتائج لقاءات الذّهاب، بِملاعب المنتخبات المذكورة أوّلا، على النّحو التالي:

الكاميرون 0الجزائر 1

مالي 0 – تونس 1

مصر 1 – السنيغال 0

الكونغو الديموقراطية 1 – المغرب 1

غانا 0 – نيجيريا 0

وتُجرى مقابلات العودة هذا الثلاثاء، بِملاعب المنتخبات المذكورة أوّلا، وبِالتوقيت الجزائري، كالتالي:

الجزائر – الكاميرون (ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، على الساعة الثامنة والنصف ليلا)

تونس – مالي (سا: 20.30)

السنيغال – مصر (سا: 18.00)

المغرب – الكونغو الديموقراطية (20.30)

نيجيريا – غانا (سا: 18.00)

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