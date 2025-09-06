-- -- -- / -- -- --
الجزائر وتونس تبحثان تبادل الخبرات في مجال التجارة الداخلية

جانب من اللقاء.

استقبل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم السبت 6 سبتمبر، بمقر الوزارة، وزير التجارة وتنمية الصادرات للجمهورية التونسية، سمير عبيد، وذلك على هامش مشاركته في المعرض الإفريقي للتجارة البينية، اذي تستضيفه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة الداخلية، حيث اتفق الطرفان على فتح ورشات عمل مشتركة وتبادل التجارب والخبرات، خصوصاً في مجالات الرقمنة السجل التجاري وتنظيم الأسواق.

كما أكد الوزيران على أهمية تطوير الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين، بما يفتح المجال أمام فرص تعاون جديدة ويعزز الاندماج الاقتصادي بين البلدين الشقيقين على أسس واقعية ومستدامة، حسب المصدر ذاته.

