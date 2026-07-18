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اقتصاد

الجزائر وتونس تبحثان تعزيز التعاون الجمركي وتوقعان اتفاقية توأمة في مجال التكوين

الشروق أونلاين
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الجزائر وتونس تبحثان تعزيز التعاون الجمركي وتوقعان اتفاقية توأمة في مجال التكوين
المديرية العامة للجمارك الجزائرية
جانب من الاجتماع

شارك المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، في أشغال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون الجمركي، الذي انعقد يومي 16 و17 جوان، وشهد بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات ذات الصلة بالعمل الجمركي، إلى جانب التوقيع على اتفاقية توأمة بين مؤسستين متخصصتين في التكوين الجمركي، وفق ما أفاد به بيان للجمارك الجزائرية.

وأوضح البيان أن اللواء عبد الحفيظ بخوش، مرفوقًا بوفد من الجمارك الجزائرية، شارك في أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون الجمركي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتمحورت أشغال اللجنة حول عدد من الملفات، أبرزها ضمان انسيابية حركة الأشخاص والبضائع ووسائل النقل، وتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإدارية، وتيسير الإجراءات الجمركية، إلى جانب التكوين والتدريب، ومكافحة التهريب والغش التجاري.

وعلى هامش الاجتماع، وقع الطرفان اتفاقية توأمة بين المدرسة العليا للجمارك بوهران والمدرسة الوطنية للديوانة بتونس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسستين، بحسب المصدر ذاته.

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