الجزائر وتونس تبحثان رفع حجم صادرات الغاز والربط بالكهرباء

أعلنت وزارة الطاقة الأربعاء، أن الوزير محمد عرقاب بحث مع نظيرته التونسية نائلة نويرة، زيادة حجم إمداد تونس بالغاز، وكذا دعم الربط بشبكة الكهرباء.

بيان وزارة الطاقة

وزير الطاقة والمناجم يتحادث مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية

التقى وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، السيدة نائلة نويرة القنجي

وصف الجانبان العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الطاقة، بأنها علاقات نموذجية وناجحة.

وتركزت المباحثات بين الوزيرين حالة تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية. كما تعلق الأمر أيضًا برفع القدرات التشغيلية والتوصيلات الكهربائية بين البلدين، وكذلك دراسة إمكانية إمداد تونس بالمحروقات (النفط الخام والغاز الطبيعي المسال).

كما بحث الجانبان إمكانية زيادة حجم إمداد تونس بالمنتجات البترولية وغاز البترول المسال وغاز البوتان.

وفيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى تونس، أعربت الوزيرة التونسية عن رغبتها في رؤية زيادة أحجام الغاز المصدّرة إلى بلادها، ودراسة الامكانات من خلال تحديث الدراسات بهدف إمداد المدن الحدودية التونسية، وعلى سبيل المثال تزويد في 2019 مدينة ساقية سيدي يوسف التاريخية من الشبكة الوطنية للغاز الجزائرية، والتي كانت خطوة أولى لتحقيق مشروع إمداد البلدات الحدودية التونسية بالغاز الطبيعي.

واستذكر وزير الطاقة والمناجم توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فيما يتعلق بتطوير وتكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

ونوه الوزير بإمكانيات تطوير التعاون والشراكة في قطاع المناجم وخاصة في معالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين وكذلك في المجال التشريعي.

الجزائر لم توقف ضخّ الغاز لتونس

وفي 31 أوت 2020، أكدت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي التونسية، الإثنين، إن كل ما يروّج حول إمكانية توقف الجزائر عن ضخّ الغاز لتونس غير صحيح.

وفي منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت الوزارة إنه لا توجد أي مشاكل في التزوّد بالغاز الجزائري وفق الاتفاقيات السارية بين البلدين.

وذكرت الوزارة أن “تونس طلبت من الجزائر خلال جوان الماضي الرفع من كمية الغاز التي تأخذها من الأنبوب العابر للتراب التونسي لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي بسبب أزمة الكامور وكذلك النقص في إنتاج حقل ميسكار”.

وأشارت إلى أنه “تمّ التواصل مع حكومة الجزائر الشقيقة بين وزيري الطاقة في البلدين وكذلك على المستوى الدبلوماسي، وكان تفهم وتعاون الأشقاء الجزائريين إيجابيا جدا”.

وشدّدت الوزارة على أن “الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بخلاص الجزء الأكبر من ديونها تجاه شركة “سوناطراك” منذ منتصف شهر أوت”.

وأشادت الوزارة في بيانها بعمق “العلاقة الوثيقة بين البلدين وبالتعامل الإيجابي من الأشقاء الجزائريين في ملف الطاقة وغيره”.