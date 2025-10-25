-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الجزائر وتونس تعززان التنسيق الجمركي عبر المعابر الحدودية

الشروق أونلاين
المديرية العامة للجمارك الجزائرية
جانب من اللقاء

انعقد بالمعبر الحدودي الطالب العربي بولاية الوادي، اليوم السبت، اللقاء التقييمي الثالث للمديرين الجهويين للجمارك من الجزائر وتونس، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتكريس التنسيق الميداني بين إدارة الجمارك الجزائرية والديوانة التونسية.

شارك في اللقاء المديرون الجهويون للجمارك من تبسة وورقلة وعنابة، ونظراؤهم من الديوانة التونسية بولايات جندوبة وقفصة والقصرين، مرفوقين بإطارات سامية من الإدارتين.

وترأس الأشغال عبد الحميد معوج، المراقب العام والمدير الجهوي للجمارك بتبسة، بصفته رئيس الوفد الجزائري، إلى جانب العميد كمال الهداوي، المدير الجهوي للديوانة التونسية بجندوبة، رئيس الوفد التونسي.

وتناول اللقاء دراسة جملة من البنود المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما ما يتعلق بتعزيز آليات التنسيق العملياتي وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية المشتركة، إضافة إلى دعم تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الجانبين.

واختُتمت الأشغال بالتوقيع على محضر الاجتماع، تأكيداً على عمق التعاون القائم والعلاقات المتميزة التي تجمع إدارة الجمارك الجزائرية بنظيرتها التونسية، في سبيل تأمين الحدود وتيسير المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.

