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اقتصاد
لمكافحة التهريب والغش التجاري

الجزائر وتونس تعززان التنسيق الجمركي

الشروق أونلاين
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الجزائر وتونس تعززان التنسيق الجمركي
المديرية العامة للجمارك الجزائرية
جانب من اللقاء

احتضن اللقاء التقييمي الخامس للمدراء الجهويين للجمارك الجزائرية والديوانة التونسية هذا الأسبوع، في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية-التونسية ولجنة مكافحة التهريب البري والغش التجاري، وذلك بحضور ممثلي المديرية العامة للجمارك وإطارات من الجانبين.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، شكّل اللقاء محطة لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، والوقوف على مستوى التنسيق القائم بين المصالح الجمركية في البلدين.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الميداني وتكثيف تبادل الخبرات والمعلومات، بما يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة التهريب والغش التجاري.

وأكد الجانبان خلال أشغال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الجمركي بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز فعالية الإجراءات الرامية إلى التصدي لمختلف أشكال الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

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