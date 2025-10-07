-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خطوة هامة على مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية

الجزائر وتونس توقعان على الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون في مجال الدفاع

الشروق أونلاين
  • 48
  • 0
الجزائر وتونس توقعان على الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون في مجال الدفاع
وزارة الدفاع الوطني (شبكات)
الفريق أول السعيد شنڨريحة يستقبل وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، 7 أكتوبر 2025.

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا الثلاثاء 7 أكتوبر، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني للجمهورية التونسية، خالد السهيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، فرص التعاون العسكري الثنائي، وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة، وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع في بيان.

الرئيس تبون يستقبل وزير الدفاع التونسي

وقال الفريق أول في كلمته الترحيبية “تتقاسم الجزائر وتونس، بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية والحضارية التي تجمعهما، نفس التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء اقتصاديات ناشئة منتجة للتنمية المستدامة.” وأضاف أن العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس تكتسي “طابعا استراتيجيا يتجلى في القواسم المشتركة التي تجمع بلدينا، وفي مسارات الحوار المتواصل والتنسيق البناء بين قيادتي البلدين”.

كما أكد الفريق أول أن الجزائر تحرص تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون “على تعزيز علاقاتها الثنائية مع تونس في شتى الميادين، لاسيما في مجالي الدفاع والأمن، لأننا نؤمن في الجزائر أن أمن بلدينا واستقرارهما يحتاج إلى أعلى مستوى ممكن من التنسيق والتشاور. ”

وأضاف أن “التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجه منطقتنا تفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار، والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك”.

بعد ذلك، أمضى الجانبان على الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع البلدين. هذا الاتفاق يعد محطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين وخطوة هامة على مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية، حسب المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. توقيف المعتدي على سائق حافلة نقل المسافرين بالعاصمة

بالفيديو.. توقيف المعتدي على سائق حافلة نقل المسافرين بالعاصمة

توقيف شخص بالعاصمة بعد ترويجه لخطاب الكراهية عبر “تيك توك”

توقيف شخص بالعاصمة بعد ترويجه لخطاب الكراهية عبر “تيك توك”

بتخفيضات تصل إلى 50%.. “إيتوزا” تطرح عرضاً جديداً للنقل الحضري

بتخفيضات تصل إلى 50%.. “إيتوزا” تطرح عرضاً جديداً للنقل الحضري

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2026

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2026

“الحافلة البيضاء” بدلاً من البرتقالية.. هذا جديد النقل الجامعي لموسم 2025-2026

“الحافلة البيضاء” بدلاً من البرتقالية.. هذا جديد النقل الجامعي لموسم 2025-2026

قريبا.. اطلاق مسح وطني حول الإنفاق والاستهلاك الأسري

قريبا.. اطلاق مسح وطني حول الإنفاق والاستهلاك الأسري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد