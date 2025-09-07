الجزائر وجنوب إفريقيا تؤكدان على الطابع المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين

استقبل الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الأحد 7 سبتمبر، بقصر الحكومة، وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجمهورية جنوب إفريقيا باركس تاو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركة بلاده في معرض التجارة البينية الإفريقية الذي تحتضنه الجزائر.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، اللقاء شكل فرصة للتأكيد على الطابع الإستراتيجي المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر وجنوب إفريقيا، مع استعراض سبل تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات، تجسيدا للرؤية المشتركة لقائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس سيريل رامافوزا، لاسيما مخرجات زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر في ديسمبر 2024.