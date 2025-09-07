-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الجزائر وجنوب إفريقيا تؤكدان على الطابع المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين

الشروق أونلاين
مصالح الوزير الاول
جانب من اللقاء.

استقبل الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، اليوم الأحد 7 سبتمبر، بقصر الحكومة، وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجمهورية جنوب إفريقيا باركس تاو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركة بلاده في معرض التجارة البينية الإفريقية الذي تحتضنه الجزائر.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول، اللقاء شكل فرصة للتأكيد على الطابع الإستراتيجي المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر وجنوب إفريقيا، مع استعراض سبل تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات، تجسيدا للرؤية المشتركة لقائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس سيريل رامافوزا، لاسيما مخرجات زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر في ديسمبر 2024.

جزائريون عرضة لـ” التنمّر” بسبب متلازمة “توريت” !

“إصلاحات جذرية” في مدارس التعليم الخاصة

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

فتيات قاصرات ضحايا عصابات سرقة ومخدرات

4 محاور رئيسية للدبلوماسية الجزائرية بمجلس الأمن

انتشار ثقافة التبليغ.. سلاح جديد في الحرب على الجريمة

