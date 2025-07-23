الجزائر ورواندا توقّعان بروتوكول تعاون عسكري

استقبل، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأربعاء، وزير الدفاع الرواندي جوفنال ماريزاموندا، حيث جرى التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، استعرض الطرفان فرص التعاون العسكري الثنائي وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الطرفان التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما وكذا القارة الإفريقية على وجه الخصوص وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، رحب الفريق أول في مستهلها بوزير الدفاع الرواندي منوها بالديناميكية الجديدة التي شهدتها العلاقات الثنائية والمطبوعة بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

كما أكد الفريق أول أن التوقيع على بروتوكول الاتفاق الحكومي المشترك الجزائري-الرواندي للتعاون في المجال العسكري بمناسبة هذه الزيارة يعكس عزم قائدي البلدين على ترقية العلاقات الثنائية لتكون ذات طابع نموذجي.