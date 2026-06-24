الجزائر وروسيا تبحثان بموسكو توسيع التعاون الاقتصادي والعلمي

يترأس وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، مناصفة مع نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، دميتري باتروشيف، أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، المقررة بموسكو من 24 إلى 26 جوان الجاري، بهدف تقييم حصيلة التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

وأوضحت وزارة المحروقات، في بيان لها، أن الدورة ستخصص لمراجعة مستوى تنفيذ مخرجات الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التي انعقدت بالجزائر في جانفي 2025، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة الثنائية، لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وقبل انطلاق الأشغال الرسمية، سيعقد خبراء من البلدين اجتماعات تقنية وتحضيرية يومي 24 و25 جوان لاستكمال دراسة الملفات المدرجة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع الوثائق والاتفاقيات التي ستتم مناقشتها خلال الدورة.

كما ستشكل هذه الدورة مناسبة لبحث آليات توسيع التعاون والشراكة بين الجزائر وروسيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينسجم مع الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب دعم التعاون العلمي والتقني بين البلدين.

وعلى هامش أشغال اللجنة، سيجري محمد عرقاب سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الروس، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في قطاع المحروقات، ودراسة فرص تطوير الشراكة في قطاعات أخرى.