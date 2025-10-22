الجزائر وروسيا تمهدان لبناء صناعة مشتركة في هذه القطاعات الحيوية

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، انفتاح الجزائر على شراكات صناعية منتجة ومستدامة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي تعرفها البلاد أسهمت في تهيئة مناخ استثماري محفز يهدف إلى نقل التكنولوجيا وبناء صناعة وطنية حقيقية قادرة على خلق قيمة مضافة مستدامة.

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدًا رفيع المستوى عن جمعية أرباب العمل الروسية برئاسة أليكسي إفغينيفيتش ريبيك، رئيس الجمعية، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) كمال مولى، وعدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الروسية.

وشهد اللقاء، الذي حضره الرؤساء المديرون العامون للمجمعات العمومية SNS، ACS، AGM، وElec El Djazair إلى جانب إطارات من وزارة الصناعة، مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجزائر وروسيا الفدرالية، وسبل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الكيماوية والميكانيكية والتحويلية والحديد والصلب، ضمن مقاربة شراكة رابح – رابح.

ومن جانبه، أعرب رئيس جمعية أرباب العمل الروسية “Business Russia”، أليكسي ريبيك، عن اهتمام المؤسسات الروسية بإطلاق مشاريع استثمارية وشراكات صناعية فعّالة في الجزائر، معتبرًا أن التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين يشكّل فرصة لتعزيز التنمية الصناعية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وبدوره، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، حرص المجلس على مواصلة الجهود لتعزيز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الروسية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تطوير النسيج الصناعي المحلي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون الصناعي بين الجزائر وروسيا الاتحادية، بما يعكس متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة لبناء شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة.