الجزائر وروسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأدوية

وقعت الجزائر وروسيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الصيدلاني، وذلك على هامش أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي اختتمت أعمالها الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، جرى التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، دليح شريف، ومدير المؤسسة الحكومية الفيدرالية “معهد الدولة للأدوية والممارسات الحسنة” التابع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، فلاديسلاف شستاكوف، وذلك في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توجت أشغال اللجنة المشتركة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب إرساء آليات للاعتراف المتبادل، بما يسهم في تسهيل تبادل الأدوية بين الجزائر وروسيا.

وانعقدت الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية برئاسة وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، من الجانب الجزائري، ونائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، ديميتري باتروشيف، من الجانب الروسي، وشهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة.

وشارك وفد من إطارات وزارة الصناعة الصيدلانية في أشغال اللجنة الحكومية المشتركة، التي ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بين البلدين.