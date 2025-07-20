الجزائر وزيمبابوي… تقاسم الروح والطموح في التعاون والشراكة

توافق تام في المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء السبت، وجود توافق تام بين الجزائر وزيمبابوي في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بضرورة تدعيم الحلول السلمية للنزاعات في إفريقيا واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات الأجنبية.

وقال رئيس الجمهورية في تصريح صحفي مع نظيره الزيمبابوي، ايمرسون منانغاغوا، عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية: “… نحن نتقاسم الاعتزاز والإرث في النضال الإفريقي التحرري، حيث عملنا على أن يكون دافعا نحو تعزيز علاقاتنا التاريخية”.

واعتبر رئيس الجمهورية الزيارة التي قام بها الرئيس الزيمبابوي إلى الجزائر”تعبيرا عن الإرادة السياسية المشتركة لتطوير هذه العلاقات التي تتجسد في مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-الزيمبابوية بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات حيوية”.

وتعد هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة الموقعة بين البلدين -يضيف رئيس الجمهورية- “خطوة ثمينة تعزز التعاون الثنائي والأطر القانونية التي ستسمح ببناء الشراكة التي نطمح إليها معا”.

ومن هذا المنظور -يقول رئيس الجمهورية- “اتفقنا على إنشاء مجلس أعمال مشترك وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على استكشاف فرص الاستثمار في البلدين، وأود أن أدعوكم للمشاركة في الطبعة القادمة لمعرض التجارة الافريقية البينية في سبتمبر القادم بالجزائر”.

وأكد رئيس الجمهورية أن المحادثات التي جمعته مع نظيره الزيمبابوي مكنت الجانبين من “تبادل وجهات النظر حول ملفات وقضايا إقليمية ودولية، حيث سجلنا خلالها توافقا تاما في المواقف، خاصة ما تعلق بدعم الحلول السلمية للنزاعات في افريقيا وضرورة احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الأجنبية وتفضيل الحلول الافريقية لمشاكل افريقيا”.

وسمح هذا اللقاء أيضا -يستطرد رئيس الجمهورية- بتبادل الرؤى والأفكار حول الأوضاع الراهنة في مناطق عديدة وبالخصوص العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، حيث “جددنا إدانتنا واستنكارنا للجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق”، كما “أكدنا دعمنا لحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة”.

وتم خلال اللقاء أيضا التأكيد على مساندة قضية الشعب الصحراوي العادلة باعتبارها قضية تصفية الاستعمار كآخر مستعمرة في افريقيا، حيث “جددنا دعم مساعي الأمم المتحدة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”، يقول رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، اغتنم رئيس الجمهورية، بصفته منسقا للاتحاد الافريقي في مكافحة الارهاب والتطرف العنيف، هذه المناسبة للتأكيد على “التزام الجزائر على مواصلة دورها المعزز لجهود الاتحاد الافريقي لاستتباب السلم والأمن في مساعيه لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.

ومن جهته، أبرز الرئيس ايمرسون منانغاغوا أنه “في ظل الديناميكية الجيوسياسية وتطور التجارة والتقدم التكنولوجي، فإن زيمبابوي بحاجة الى التعاون والشراكة مع دول تتقاسم معها نفس الروح والطموح”.

وانطلاقا من ذلك – يضيف – فإن هذه الزيارة ستتيح للبلدين تجسيد إرادتهما المشتركة في العمل على إصلاح النظام الدولي والمساهمة في وضع حد لانتشار الأسلحة والنزاعات، فضلا عن محاربة الإرهاب.

مولى: اتفاق على شراكة متينة مع رجال الأعمال الجزائريين

ومن جانب آخر، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، مساء السبت بالجزائر العاصمة، أن رجال الأعمال الجزائريين ونظراءهم من زيمبابوي اتفقوا على العمل على إقامة شراكة اقتصادية قوية بين البلدين.

وأوضح مولى، في تصريح عقب اللقاء الذي جمع ممثلين عن الجانبين، أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وزيمبابوي “ينبغي أن ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتينة التي تجمع البلدين”، مشيرا إلى أنه تم التباحث حول “عدة مجالات تعاون، خصوصا في قطاعات الصناعة التحويلية الغذائية وصناعة الأدوية”.

كما كشف أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين تلقوا دعوة لزيارة زيمبابوي بهدف بحث فرص إقامة “شراكات حقيقية ومثمرة”.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن الوكالة سترافق المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص بالخارج عبر توفير المعلومات والتسهيلات اللازمة، خاصة بعد توقيع اتفاقية تعاون مع وكالة ترقية الاستثمار في زيمبابوي لفتح آفاق الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

وفي السياق ذاته، صرح وزير المالية والتنمية الاقتصادية الزيمبابوي، ماتولي نكوبي، بأن بلاده تسعى إلى “تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتكون في مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين”، مبرزا “حاجة بلاده إلى الاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجال النفط والغاز”، خاصة -كما قال- وأن زيمبابوي “تتوفر على احتياطات من الغاز الطبيعي وغاز الميثان”.