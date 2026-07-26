الجزائر وسلطنة عمان تبحثان تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي

تباحثت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الأحد 26جويلية، بالجزائر العاصمة، مع وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لسلطة عمان، علي بن عامر الشيذاني والوفد المرافق له، حول تعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الرقمي، وإطلاق جملة من المشاريع المشتركة.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، استعرضت بن مولود أهم المحاور التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وكذا أهم ما يميز التجربة الجزائرية في مجالات البنية الأساسية الرقمية والخدمات الرقمية والهوية الرقمية ومراكز البيانات.

وسلطت الوزيرة الضوء على التقدم المشهود الذي حققته الجزائر في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات، والحكومة الإلكترونية باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة، معربة عن “حرصها على فتح قنوات استثمارية وتبادل الخبرات وتأطير مشاريع نوعية مشتركة في مجالات الابتكار والخدمات الذكية وتطوير الكفاءات البشرية”.

كما صرحت بأن “العمل جار لبحث إمكانيات تجسيد مشاريع ميدانية لمسارات التحول الرقمي، تشمل تسريع الخدمات الرقمية، وتطوير المجالات المتعلقة بالاتصالات والذكاء الاصطناعي”، حيث من المنتظر أن تفضي المناقشات التي تجمع بين الطرفين إلى “اتفاقات عملية تجسد هذا التعاون الشامل على أرض الواقع، في القريب العاجل”.

علي بن عامر الشيذاني استعرض من جانبه الاستراتيجية التي تنتهجها سلطة عمان فيما يتعلق بمنظومة الاقتصاد الرقمي، والتي ترتكز على “التكامل المؤسساتي بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المختصة في السياسات والتوجيهات الإستراتيجية، وهيئة تنظيم الاتصالات، إلى جانب الذراع الاستثماري المتمثل في شركات جهاز الاستثمار العماني”.

كما أبرز استعداد بلاده لـ”بناء شراكات مرنة تشمل كافة المستويات” بين القطاعين العمومي والخاص، مع التركيز على المجالات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وحلول إدارة الموارد والتقنيات المالية وكذا علوم الفضاء.