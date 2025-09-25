الجزائر وسلوفينيا توسعان التعاون في مجالات طبية متقدمة

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، الأربعاء، مستشارة التعاون وتطوير المساعدة الإنسانية بديوان الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا،مويكاسيليسكار توش، في لقاء يندرج ضمن جهود دعم الشراكة الصحية.

وحسب بيان للوزارة الوصية شكّل اللقاء فرصة مميزة للتأكيد على الإرادة المشتركة في ترقية العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكة بما يخدم مصلحة الشعبين.

وتمحورت المباحثات حول ضرورة الارتقاء بالتعاون الصحي إلى مستويات أوسع، من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات الاستشفائية، لاسيما في مجالات التأهيل الحركي، جراحة القلب، علاج سرطان الأطفال، والجراحة الدقيقة باستعمال أحدث التقنيات الطبية.

كما تطرقت المحادثات إلى الوضعية الإنسانية الحرجة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون نتيجة العدوان المستمر للكيان الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل مؤسسة دانيلو تورك الخيرية “دعهم يحلمون” للتكفل الصحي والنفسي بهم وتوفير كل الوسائل الضرورية لضمان رعايتهم.

من جهته، ثمّن وزير الصحة عاليا هذه المبادرات الإنسانية، معربا عن تقديره وامتنانه العميقين لجمهورية سلوفينيا على دعمها لمثل هذه المبادرات المخصصة لأطفال فلسطينين، مشيدا بالتزام المستشارة وتفانيها في هذا المسعى، واصفا إياه بـ”العمل الإنساني النبيل”.

وفي ختام اللقاء، شدّد الوزير على عمق العلاقات التي تجمع الجزائر وسلوفينيا، معتبرًا إياها “شريكًا مميزًا”، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك لبناء شراكات استراتيجية طويلة المدى تخدم مصالح الشعبين وتُكرّس قيم التضامن والتعاون الدولي.