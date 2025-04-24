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الجزائر وسلوفينيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التعليم العالي والعلوم

محمد فاسي
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الجزائر وسلوفينيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التعليم العالي والعلوم
كمال بداري
جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم

شهدت الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وسلوفينيا في مجال التعليم العالي والعلوم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية والعلمية بين البلدين.

ووقّع المذكرة عن الجانب الجزائري الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس، فيما مثّل الجانب السلوفيني وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار، إيغور بابتش، وذلك خلال مراسم جرت بمقر الوزارة وبحضور سفيرة جمهورية سلوفينيا بالجزائر.

وفي تصريح عقب التوقيع، أكد بن تليس أن مذكرة التفاهم تشمل عدة مجالات تعاون، أبرزها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي الجزائري، كمال بداري، كان قد عقد اجتماعاً يوم الأربعاء مع نظيره السلوفيني، ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق تبادل الخبرات، إلى جانب دعم حركية الطلبة والباحثين بين الجامعات الجزائرية والسلوفينية.

ومن جانبه، عبّر الوزير السلوفيني عن رغبة بلاده في تعميق الشراكة مع الجزائر، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار تعاون طويل الأمد، خصوصاً في مجال توسيع الروابط بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الجزائر لتعزيز انفتاحها الأكاديمي على الشركاء الدوليين وتبادل التجارب العلمية بما يخدم تطور منظومتها الجامعية والبحثية.

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