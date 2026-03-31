الجزائر وصربيا توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون في عدة قطاعات

أسفرت زيارة العمل التي يقوم بها رئيس وزراء صربيا جورو ماتسوت إلى الجزائر ،عن التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين شملت عدة قطاعات.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات عقب محادثات ثنائية وموسعة جمعت الوزير الأول سيفي غريب بنظيره الصربي، بمقر الوزارة الأولى، بحضور وفدي البلدين، حيث تم بحث سبل تطوير التعاون وبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتحفيز المبادلات التجارية والاستثمارات البينية.

في هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الصربي إرادة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، مستذكرا الروابط التاريخية التي تعود إلى فترة الثورة الجزائرية، ومشددا على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي، وعلى رأسها اللجنة المشتركة، واستكشاف فرص جديدة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وخلال تطرقه إلى القضايا الإقليمية والدولية، أبرز السيد رئيس الوزراء الرؤية المشتركة التي تعكسها مواقف البلدين بخصوص الالتزام بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وقرارات الأمم المتحدة بوصفها ضمانة للسلم والاستقرار في ربوع العالم.

من جهته، أشاد الوزير الأول بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، داعيًا إلى تكثيف الجهود لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من الإصلاحات التي شهدها مناخ الاستثمار في الجزائر، مبرزًا ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة.

كما سجل الطرفان توافقا في المواقف تجاه القضايا الدولية، خاصة ما يتعلق باحترام الشرعية الدولية وسيادة الدول، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لدعم السلم والاستقرار.

وكان قد حلّ رئيس وزراء جمهورية صربيا مساء الإثنين بالجزائر، في زيارة عمل على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول سيفي غريب. مرفوقًا بوفد وزاري، إلى جانب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وسفير الجزائر لدى صربيا.