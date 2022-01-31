الجزائر وفرنسا تعقدان الدورة السابعة للمشاورات السياسية

انطلقت الأحد، بالجزائر، أشغال الدورة السابعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية وذلك على مستوى الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين.

ويأتي انعقاد الدورة السابعة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية بالجزائر، يومي 30 و31 يناير، برئاسة شكيب رشيد قايد, أمين عام وزارة الشؤون الخارجية، وفرانسوا دولاتر، أمين عام وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من الجانب الفرنسي.

وسينظر الطرفان في التطور العام ومستوى الشراكة الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطرق إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.