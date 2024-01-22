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اقتصاد

الجزائر وفنزويلا تستعرضان فرص التعاون في مجال الصيد البحري

الشروق أونلاين
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الجزائر وفنزويلا تستعرضان فرص التعاون في مجال الصيد البحري
وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية
الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية يستقبل وزير السلطة الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات الفنزويلي.

استعرض الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، محمد بن قرينة، مع وزير السلطة الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات الفنزويلي، خوان كارلوس لويو هيرننداس، فرص التعاون في مجال الصيد البحري، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان.

واستقبل الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وزير السلطة الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات الفنزويلي بمقر الوزارة، اليوم الإثنين 22 جانفي.

وحسب البيان، اللقاء سمح باستعراض “فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات البحرية والقارية، وكذا بناء وصيانة وتصليح سفن الصيد البحري، تحويل و تسويق المنتجات الصيدية مع تبادل المعارف والخبرات في مجالات التكوين والبحث العلمي التطبيقي”.

كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء أيضا “على تنصيب فوج عمل تقني ما بين إطارات الوزارتين من البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي البلدين، الممضاة سنة 2023، من أجل عقد أول لقاء للعمل عبر التحاضر المرئي عن بعد، قبل نهاية شهر فيفري 2024 لتجسيد مختلف محاور مذكرة التفاهم” .

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