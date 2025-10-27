-- -- -- / -- -- --
خلال الدورة الرابعة للمشاورات السياسية بهانوي

الجزائر وفيتنام تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

العلم الجزائري والعلم الفيتنامي

انعقدت بالعاصمة الفيتنامية هانوي الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الجزائرية–الفيتنامية، برئاسة مشتركة بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ونائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وشكل اللقاء مناسبة لتقييم واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يعكس الإرادة المشتركة للطرفين.

كما تم خلال الدورة استعراض التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية المقبلة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر والتحاليل حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

