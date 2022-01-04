الجزائر وقطر تبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة العربية

أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، مساء الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، تباحثا خلالها مستجدات الأوضاع على الساحة العربية.

وفي تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” قال لعمامرة “سعدت بالتواصل هاتفيا مع زميلي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة”.

وأضاف “تبادلنا التهاني بمناسبة السنة الجديدة واستعرضنا وضع العلاقات الثنائية والتحضيرات للاستحقاقات المنتظرة فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية”.