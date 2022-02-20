الجزائر وقطر.. توافق سياسي وشراكة استراتيجية واعدة

تتويج زيارة الرئيس تبون إلى الدوحة باتفاقيات تعاون هامّة

انتهت زيارة الدولة التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى دولة قطر، الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة، بالتوقيع على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين الجزائر وقطر، تترجم الإرادة السياسية لقيادة البلدين والتوافق في وجهات النظر لتأسيس شراكة استراتيجية، في وقت أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه يعمل مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

وفي إطار زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى قطر، بدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالقصر الأميري القطري تحت إشراف الرئيس تبون وأمير دولة قطر، ووقع على الاتفاقية الأولى، المتعلقة بإقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين الحكومتين، وقام بالتوقيع عليها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، والنائب العام القطري، بن سعد النعيمي.

وفي قطاع التضامن، تم التوقيع على اتفاقية في مجال التنمية الاجتماعية والأسرة، من طرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، مريم بنت المسند.

وفي مجال التعليم، تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي بموجب اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومتي البلدين للأعوام الدراسية (2022- 2025) من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، بثينة بنت علي الجبر النعيمي.

وكان الرئيس تبون قد تحادث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بالديوان الأميري القطري، إذ تم استقبال الرئيس والوفد المرافق له بالديوان الأميري من قبل أمير دولة قطر، حيث استمع القائدان إلى النشيدين الوطنيين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الحرس الأميري القطري التي أدت لهما التحية الشرفية. وبعدها، أجرى وفدا البلدين محادثات ثنائية موسعة شملت وزراء ومسؤولي البلدين قبل أن يجري رئيس الجمهورية والأمير القطري محادثات على انفراد.

وعقب المحادثات، نظم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مأدبة غذاء على شرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له.

وخلال الزيارة، استقبل رئيس الجمهورية، بمقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، الذي أدى له زيارة مجاملة.

من جانبه، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه يعمل مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين.

وقال الأمير القطري عبر تغريدة له على “تويتر”،عقب المحادثات التي أجراها الأحد مع رئيس الجمهورية بالديوان الأميري: “نعتز في قطر بعلاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر وأعمل مع أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين”.

كما أكد أمير قطر أنه ناقش مع الرئيس تبون “العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية”.