الجزائر وقطر توقعان اتفاقية إنشاء مستشفى بمعايير دولية

وقعت الجزائر وقطر، الأربعاء، اتفاقية تعاون وشراكة بناء مستشفى قطري – جزائري بالعاصمة، بطاقة استيعاب تبلغ 400 سرير.

وحسب بيان لوزارة الصحة: تحت إشراف السيد وزير الصحة البروفيسور عبد الحق سايحي وسعادة سفير دولة قطر السيد علد العزيز بن علي احمد نعمة و عملا بتوجيهات القيادات الحكيمة الدولتين تم التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر وشركة اليغانسيا هيلث كير التابعة لشركة استثمار القابضة لبناء مستشفى قطري – جزائري.

وأضاف: يعكس هذا الاتفاق مدى عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك والمتواصل لتعميقها، كما يجسد رغبة في تطوير قطاعها الصحي وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين.

وتبلغ طاقة استيعاب المستشفى بـ 400 سرير، كما يستجيب للمعايير الدولية من حيث الهندسة الاستشفائية والتسيير.

ويوم 13 سبتمبر 2022، استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، سفير قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة، لبحث تجسيد مشروع المستشفى الجزائري القطري.

وحسب بيان للوزارة، فقد أعرب الطرفان في لقائهما عن ارتياحهما لمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في جميع المجالات على غرار قطاع الصحة.

وقد أطلع السفير القطري وزير الصحة على “استعداد بلاده للاستثمار في المجال الصحي بالجزائر، من خلال التجسيد القريب لمشروع إنجاز مستشفى على مستوى العاصمة”.

من جهته، أكد الوزير سايحي أن مشروع المستشفى الجزائري القطري في الجزائر، سيكون “قطبا صحيا فريدا من نوعه، بحيث يتوفر على خدمات صحية خاصة، مع طابع معماري مميز”.

كما أوضح الوزير أن هذا “الصرح يجب أن يكون مختلفا عن باقي المستشفيات، وأن يعكس مستوى الشراكة القائمة بين البلدين”.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور لتجسيد مشروع المستشفى الجزائري القطري، بإمضاء مذكرة تفاهم في أقرب الآجال.