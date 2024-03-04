الجزائر وقطر خطوة جديدة للارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية إلى مصاف الإمتياز

أكد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، حرص الجزائر على تقوية أواصر التعاون بين الجيشين الجزائري والقطري والوصول به الى مداه المأمول.

وخلال لقائه مع خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، قال الفريق أول السعيد شنقريحة، أعرب لكم عن “عميق ارتياحي لوجودي مرة أخرى بدولة قطر، معربا لكم عن فائق تقديري، ومقدرا في ذات الوقت كل مشاعر المودة ومظاهر حسن الضيافة التي غمرتمونا بها”.

وأكد شنقريحة على اهتمام الرئيس تبون “بتقوية أواصر الأخوة والتعاون مع الشقيقة قطر، والارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية إلى مصاف الإمتياز”.

مجددا في الوقت ذاته، حرص الجزائر على “أن يكون هذا اللقاء مناسبة متجددة، نغتنمها لاستعراض شتى مجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشينا، هذا التعاون الذي نريد أن تتقوى أواصره بفضل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين وحرصهما المتقاسم على ترقيته أكثر فأكثر والوصول به إلى مداه المأمول”.